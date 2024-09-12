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В Британии спрогнозировали один из худших урожаев зерна за всю историю

В Британии спрогнозировали один из худших урожаев зерна за всю историю

Великобританию ждет один из худших урожаев за всю историю наблюдений после рекордных дождей прошлой зимой, которые снизили урожайность, показал новый анализ правительственных данных, 10 сентября сообщает сетевое издание FarmingUK.

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