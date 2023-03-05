Бюрократов, работающих с мигрантами, предложили слегка наказать рублем

МВД озаботилось правами мигрантов: в ведомстве хотят наказывать рублем должностных лиц, которые затягивают с оформлением документов для гостей из зарубежья или каким-то иным образом мешают им получать государственные услуги на территории России.
МВД озаботилось правами мигрантов: в ведомстве хотят наказывать рублем должностных лиц, которые затягивают с оформлением документов для гостей из зарубежья или каким-то иным образом мешают им получать государственные услуги на территории России.
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