Парламентская газета

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Бюрократов, работающих с мигрантами, предложили слегка наказать рублем

Бюрократов, работающих с мигрантами, предложили слегка наказать рублем

МВД озаботилось правами мигрантов: в ведомстве хотят наказывать рублем должностных лиц, которые затягивают с оформлением документов для гостей из зарубежья или каким-то иным образом мешают им получать государственные услуги на территории России.

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