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Чалов впервые забил за «Базель» – грудью «Санкт-Галлену». Это его 5-й матч в Швейцарии

Форвард Федор Чалов забил первый гол за «Базель» после перехода из ЦСКА. Нападающий грудью замкнул прострел полузащитника Дана Ндойе в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Санкт-Галлена» (1:2, второй тайм).

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