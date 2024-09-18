Виктор Котов: Наш патриотизм – это любовь к Родине

Котов Виктор, Почетный строитель города Москвы, уроженец Бельского района, инициатор строительства стены Памяти в деревне Комары Бельского округа: – Мы гордимся всеми воинами, которые сейчас воюют на СВО, где сейчас и мой внук.
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