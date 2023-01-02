Тото Вольфф: «Болид «Мерседеса»-2023 полон сюрпризов»

Тото Вольфф рассказал о болиде «Мерседеса» на сезон-2023. «Он полон сюрпризов. Когда я видел его в последний раз, то подумал: «О, выглядит так же [как машина на сезон-2022]», но есть надежда, что он будет другим.
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