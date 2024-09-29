❗️Сообщается о массированной атаке БПЛА противника в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
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❗️Сообщается о массированной атаке БПЛА противника в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
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