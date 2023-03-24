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41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию

Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро. В 41 год и 172 дней форвард сборной Швеции появился на поле на 73-й минуте матча квалификации Евро-2024 с Бельгией (0:3).

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