Вечерний Новосибирск

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Медаль Жукова за личное мужество получил капитан Александр Седунов из Новосибирского района

Медаль Жукова за личное мужество получил капитан Александр Седунов из Новосибирского района

Пример мужества и героизма показал в ходе СВО житель села Новолуговое Александр Седунов. В ситуации, сопряженной с риском для жизни, он проявил себя как высококлассный специалист, говорится в официальном письме от командования воинской части.

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