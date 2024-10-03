В Пентагоне объяснили затягивание поставок дальнобойных ракет Киеву: «Ограничен арсенал»

ВАШИНГТОН, 4 октября, ФедералПресс. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх опровергла заявления Владимира Зеленского о том, что западные страны затягивают поставки ракетного вооружения Украине.
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