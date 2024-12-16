«Интерфакс»: премьер Киргизии Жапаров освобожден от занимаемой должности

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от занимаемой должности. Об этом проинформировало агентство «Интерфакс», которое сослалось на источники в администрации президента центральноазиатской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии