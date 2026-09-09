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Царьград

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Intercity сообщил о 20 пострадавших в аварии на востоке Польши

Intercity сообщил о 20 пострадавших в аварии на востоке Польши

Поезд Intercity сошел с рельсов на востоке Польши после столкновения с грузовиком на переезде. В аварии пострадали 20 человек, в том числе водитель грузовика.

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