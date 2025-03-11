В Бенине прошло выступление студентов Московской консерватории

Концерт студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в бенинском городе Котону 10 марта, сообщает официальный канал посольства России в Бенине.
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