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Школы, дороги и бензин. На какие вопросы ответил Виктор Томенко в ходе своей прямой линии

Школы, дороги и бензин. На какие вопросы ответил Виктор Томенко в ходе своей прямой линии

Главе региона поступило более тысячи обращений по самым разным темам Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 сентября провел прямую линию в своих соцсетях.

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