«Вам здесь не рады»: ужесточен въезд неграмотных и бедных детей мигрантов в РФ

Иллюстрация: Блокнот Что происходит в России со сферой миграции, прежде всего из Средней Азии? Пессимисты считают, что все плохо и мы сваливаемся в ад, подобный британскому.
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