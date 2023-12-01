Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Александр Симаков Ти не сильно то радуйся, вас, педерастів, прямо з параду і загребуть воєнкоми на фронт. Буде тобі і свобода, і європейські цінності. А там ти або на фарш, або на органи підеш. А твою дупу нікому не пересадять, кому вона потрібна, роздовбана-то.

Александр Ткаченко Нах.у.й, на.х.у.й, России такие ценности. Это вы сами сами. Ну а мы по старинке, с бабами.