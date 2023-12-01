Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.

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Комментарии
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Александр Симаков
Ти не сильно то радуйся, вас, педерастів, прямо з параду і загребуть воєнкоми на фронт. Буде тобі і свобода, і європейські цінності. А там ти або на фарш, або на органи підеш. А твою дупу нікому не пересадять, кому вона потрібна, роздовбана-то.
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12 час.
Александр Ткаченко
Нах.у.й, на.х.у.й, России такие ценности. Это вы сами сами. Ну а мы по старинке, с бабами.
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11 час.
Людмила Фирстова
А что вы на наш российский сайт пришли? Таким ,как вы мы не рады! Сам уйдёте или помочь?
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8 час.

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