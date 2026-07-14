Сало летом: неожиданный помощник в жару и альтернатива легким диетам

Признаюсь честно: долгое время я сама считала сало исключительно зимней едой. Плотный ломтик на черном хлебе, присыпанный крупной солью, прочно ассоциировался с морозным утром, когда организм требует чего-то основательного, чтобы выработать энергию для согревания.