Кухня и дом
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Кухня и дом

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Сало летом: неожиданный помощник в жару и альтернатива легким диетам

Признаюсь честно: долгое время я сама считала сало исключительно зимней едой. Плотный ломтик на черном хлебе, присыпанный крупной солью, прочно ассоциировался с морозным утром, когда организм требует чего-то основательного, чтобы выработать энергию для согревания.

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