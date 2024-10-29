Выборы в США все ближе, и союзники Украины опасаются за будущее

Армия Зеленского истощена и во многом опирается на помощь Соединенных Штатов, пишет Bloomberg. Выборы в США станут переломным моментом для Киева, но даже в случае победы Харрис финансовая и военная помощь Украине может прекратиться.
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