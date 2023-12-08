На проспекте Культуры пьяный ревнивец ударил ножом в глаз любовнику жены

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. В четверг вечером в службу «112» позвонила женщина, которая сообщила, что возле парадной дома № 24, корпус 2 по проспекту Культуры отец в состоянии алкогольного опьянения угрожает ножом знакомому матери.
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