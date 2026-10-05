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За рулем

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Назван средний срок автокредита в России

Назван средний срок автокредита в России

Средний срок автокредита в России добрался до шестилетней отметки. Такие цифры приводит Объединенное кредитное бюро: одновременно средний размер займа на машину подобрался к 1,6 млн рублей.

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