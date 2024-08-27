Минпросвещения России и МЧС России проведут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге

29–30 августа 2024 года в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге».
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