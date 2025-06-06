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Россияне назвали топ англицизмов для замены на российский аналог

Россияне назвали топ англицизмов для замены на российский аналог

Каждый третий россиянин выступает за замену англицизмов на синонимы в русском языке, но большинство относится к такой идее нейтрально.

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