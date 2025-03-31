WP: слова Трампа о Путине означают смену его риторики в отношении России

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Недавние заявления президента США Дональда Трампа о России указывают на возможное изменение его подхода к Москве и украинскому конфликту, сообщает издание The Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии