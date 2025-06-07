Путин подписал закон о пенсиях за выслугу лет для чиновников "Сириуса"

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного обеспечения для чиновников, работавших в органах власти федеральной территории "Сириус", а также в ее контрольных и избирательных структурах.
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