Военная машина киевского режима за минувшие сутки получила очередной удар под дых. ВС России в ночь на 25 июля безупречными ударами поразили три порта, склады с оружием и горючим, энергообъекты и автозаправки — всё то, что держало Вооруженные силы Украины (ВСУ) на плаву.