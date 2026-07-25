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ИА Регнум

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Армия России превращает порты и склады ВСУ в пепел, а командиров — в прах

Армия России превращает порты и склады ВСУ в пепел, а командиров — в прах

Военная машина киевского режима за минувшие сутки получила очередной удар под дых. ВС России в ночь на 25 июля безупречными ударами поразили три порта, склады с оружием и горючим, энергообъекты и автозаправки — всё то, что держало Вооруженные силы Украины (ВСУ) на плаву.

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