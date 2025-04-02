Виктория Сандуца: "Плахотнюк уехал из Молдовы с помощью посольства США, а СИБ молчит"

«Плахотнюк покинул Молдову через посольство США. Где пресс-брифинги Службы информации и безопасности (SIS), или СИБ следит только за посольством Российской Федерации?» — такое заявление сделала бывшая судья Виктория Сандуца в рамках программы Puterea a Patra на телеканале N4.