Многонациональные подростки забили взрослого мужчину ради забавы

Одним из негодяев оказался подросток из Узбекистана, а никогда ведь такого не было, и вот опять. Начать хочется немного издалека и просто напомнить прекрасные слова госпожи Макарчук, являющейся директором Центра толерантности.
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