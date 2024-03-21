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Многонациональные подростки забили взрослого мужчину ради забавы

Многонациональные подростки забили взрослого мужчину ради забавы

Одним из негодяев оказался подросток из Узбекистана, а никогда ведь такого не было, и вот опять. Начать хочется немного издалека и просто напомнить прекрасные слова госпожи Макарчук, являющейся директором Центра толерантности.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Истину говорит. Бог всё видит...
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4 час.
Александр Попов
Этих ТРЁХ В ТЮРЬМУ и ВЫСЛАТЬ 300 баранов.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело. Этим животным, что ипать, что резать, лишь бы кровь шла.
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1 час.

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