Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В международном автобусе, следовавшем через Смоленщину, обнаружили наркотические вещества

В международном автобусе, следовавшем через Смоленщину, обнаружили наркотические вещества

Один из пассажиров пытался незаконно ввезти гашиш в Белоруссию. Наркотик обнаружили и изъяли в результате совместных действий сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Смоленской таможни, ПУ ФСБ России по Смоленской области и ЛО МВД на станции Смоленск в ходе таможенного контроля автобуса, следовавшего международным рейсом из Москвы в Гродно.

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