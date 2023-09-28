В международном автобусе, следовавшем через Смоленщину, обнаружили наркотические вещества

Один из пассажиров пытался незаконно ввезти гашиш в Белоруссию. Наркотик обнаружили и изъяли в результате совместных действий сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Смоленской таможни, ПУ ФСБ России по Смоленской области и ЛО МВД на станции Смоленск в ходе таможенного контроля автобуса, следовавшего международным рейсом из Москвы в Гродно.