Политолог рассказал об истинных целях атак киевского режима на Крым

Владимир Джаралла: Запад снова предлагает схему заморозки конфликта.В ходе визита в Соединённые Штаты Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News дал откровенный ответ на вопрос журналиста о наличии у Киева чёткого плана по возвращению Крыма: "К сожалению, нет".
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