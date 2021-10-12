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Самолет рухнул недалеко от школы, дома и машины в огне: появились данные о жертвах

Самолет разбился в восточной части Сан-Диего (США), в результате чего были повреждены более десяти домов, два человека погибли и еще двое доставлены в больницу.

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