На что он надеялся?

Помните, как в Швеции наводнённой эмигрантами из мусульманских стран полиция охраняла проведение перфомансов, какого-то уникального индивидуума, который публично сжигал Коран? Сегодня его дело, где обвиняемым был этот персонаж, должен был рассматривать окружной суд Стокгольма, но заседание было отмечено из-за того, что «один из обвиняемых умер».
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