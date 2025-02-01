На что он надеялся?

Помните, как в Швеции наводнённой эмигрантами из мусульманских стран полиция охраняла проведение перфомансов, какого-то уникального индивидуума, который публично сжигал Коран? Сегодня его дело, где обвиняемым был этот персонаж, должен был рассматривать окружной суд Стокгольма, но заседание было отмечено из-за того, что «один из обвиняемых умер».