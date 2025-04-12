"Доброе Утро!" - это не время суток. "Доброе утро!" - это состояние души! Пусть добрым будет не только утро, но и весь день, и вся жизнь 🚀.
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"Доброе Утро!" - это не время суток. "Доброе утро!" - это состояние души! Пусть добрым будет не только утро, но и весь день, и вся жизнь 🚀.