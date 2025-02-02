«Оставь это ветру»: почему все ждут фильм с Ханде Эрчел, чья красота покорила мир

Мелодрама «Оставь это ветру» с Барышем Ардучем и Ханде Эрчел выходит в прокат 6 февраля. Звездный дуэт турецкого кинематографа, особенно Ханде Эрчел, чей сериал «Постучись в мою дверь» покорил весь мир и чья красота не оставляет равнодушных, обещает захватывающую историю.