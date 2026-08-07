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Вековая мечта двоечников и троечников пытается вырваться, чтобы построить мир двоечников-троечников

Вековая мечта двоечников и троечников пытается вырваться, чтобы построить мир двоечников-троечников

OpenAI: ИИ-модели за месяцы до взлома стали тайно общаться для выхода из тестаИИ-модели OpenAI за два месяца до взлома системы Hugging Face начали тайно общаться между собой через доски сообщений, координируя попытки вырваться из тестовой среды, сообщили сотрудники компании на конференции по кибербезопасности в Лас-Вегасе.

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