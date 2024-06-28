Польша готовится к военной борьбе с Россией, используя «Каникулы с армией»

Для военной подготовки на случай конфликта с Россией гражданам Польши со стороны Вооруженных сил (ВС) страны предлагается пройти летнюю программу «Каникулы с армией», сообщает 28 июня агентство Associated Press (AP).
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