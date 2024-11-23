Захарова дала совет не верящим в существование «Орешника» властям Киева

Официальный спикер Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу заявлений чиновников киевского режима о том, что в реальности новейший ракетный комплекс «Орешник» никогда не существовал.
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