Фото: Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян За короткий промежуток времени Западное полушарие планеты поменяло идеологию.
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"в правый лагерь с большой долей вероятности перейдет и Бразилия", а вот большая вероятность и не сработала.