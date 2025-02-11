Полянский: Россия готова к диалогу с США по контролю над вооружениями

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Россия готова к переговорам с США по вопросу контроля над вооружениями. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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