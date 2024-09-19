Библиотека знакомая и незнакомая.

Сотрудники городской библиотеки №8 имени Евфросинии Полоцкой с целью рекламы и продвижения богатства и разнообразия библиотечных фондов, информирования читателей о ширине предоставляемых услуг библиотеками УК ´Централизованная библиотечная система г.
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