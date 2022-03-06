Помогают и не предают: 3 знака зодиака, из которых получаются хорошие друзья

Настоящие друзья в современное время – это роскошь, которой обладает, увы, не каждый. В мире потребления и постоянной гонки за лучшее место под солнцем, очень важно иметь рядом людей, которые останутся с тобой всегда и при любых обстоятельствах.
Настоящие друзья в современное время – это роскошь, которой обладает, увы, не каждый. В мире потребления и постоянной гонки за лучшее место под солнцем, очень важно иметь рядом людей, которые останутся с тобой всегда и при любых обстоятельствах.
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