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Дейл Эрнхарт-младший о Ферстаппене и «Ред Булл»: «Странно, что мы не восхищаемся тем, чего они смогли добиться»

Член «Зала славы» NASCAR высказался в поддержу Ферстаппена и «Ред Булл». Двукратный чемпион и член «Зала славы» NASCAR Дейл Эрнхарт-младший рассказал, что не видит большой проблемы в доминировании Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в последние годы.

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