Стало известно, что зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов

В будущем году в России ожидается стабильный рост числа вакансий для курьеров.Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, средняя зарплата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100%, в то время как оплата труда программиста увеличилась только на 77%.
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