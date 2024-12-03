Стало известно, что зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов

В будущем году в России ожидается стабильный рост числа вакансий для курьеров.Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, средняя зарплата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100%, в то время как оплата труда программиста увеличилась только на 77%.