Над российскими регионами за ночь сбили 87 беспилотников ВСУ

Больше всех БПЛА были уничтожены над полуостровом Крым — 45.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialСилы ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщает 24 апреля Минобороны РФ.
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