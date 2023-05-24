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Будут ли в России отбирать загранпаспорта у уклонистов с повесткой в 2023 году

Будут ли в России отбирать загранпаспорта у уклонистов с повесткой в 2023 году

Будут ли в России отбирать загранпаспорта у уклонистов с повесткой в 2023 году Владислав ВислКабинет министров предложил вести федеральный учет недействительных паспортов, а депутаты Государственной думы одобрили соответствующий законопроект.

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