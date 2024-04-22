В Туве прошел региональный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2024»

Накануне на базе Регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Республики Тыва состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2024».
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