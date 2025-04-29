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Царьград

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Макс Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинга

Макс Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинга

Австралийский теннисист Макс Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за превышение объема внутривенных инфузий.

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