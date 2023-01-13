РИА Новости: первая славянская бригада поразила украинские позиции «зажигалками»

Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса ВС России показала видео, на котором применяются так называемые «зажигалки» — боеприпасы, которые детонируют над позициями противника и накрывают площадь «дождём» боевого зажигательного вещества.
Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса ВС России показала видео, на котором применяются так называемые «зажигалки» — боеприпасы, которые детонируют над позициями противника и накрывают площадь «дождём» боевого зажигательного вещества.
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