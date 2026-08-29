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Мировое обозрение

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Путин объяснил причины СВО на примере охоты косаток на белых медведей

На встрече с педагогами Владимир Путин снова удивил — на этот раз не геополитическим прогнозом, а рассказом о косатках, разрывающих белых медведей.

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