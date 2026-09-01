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Акции Cango упали на 20% после сообщения об убытке во втором квартале в размере $81,6 млн.

Акции Cango упали на 20% после сообщения об убытке во втором квартале в размере $81,6 млн.

Акции BTC-майнера Cango во вторник упали более чем на 21% после того, как компания сообщила о чистом убытке в размере $81,6 млн.

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