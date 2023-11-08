В Смоленской области сотрудники таможни пресекли контрабанду более тонны итальянского собачьего корма

Мобильная группа Смоленской таможни пресекла незаконный ввоз более одной тонны кормов для собак, ввозимых из Беларуси в Россию с сокрытием без товаросопроводительных документов и ветеринарного сертификата.
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