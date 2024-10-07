Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Международным Днем врача!Ваш каждодневный нелегкий труд достоин глубокого уважения и восхищения.
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